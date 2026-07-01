Organización de Airbnb ofreció alojamiento a equipos humanitarios tras los terremotos en Venezuela

La organización sin fines de lucro Airbnb.org informó que ofrecerá alojamiento de emergencia a integrantes de organizaciones humanitarias que participarán en las labores de respuesta tras los terremotos registrados en Venezuela.

Según explicó la entidad, el programa está dirigido a equipos de primera respuesta provenientes de Estados Unidos y otros países de la región que apoyarán las operaciones de asistencia. El alojamiento será financiado por Airbnb.org y con recursos provenientes de donaciones.

En esta primera etapa, la organización trabaja con entidades como Rescue Response International, CADENA International, Wine To Water, Project HOPE, All Hands & Hearts y Water Mission, que se encuentran organizando el envío de personal y recursos hacia las zonas afectadas.

Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org, aseguró que el objetivo es facilitar las condiciones para que los equipos humanitarios puedan concentrarse en las labores de atención.

“Para los equipos de primera intervención que trabajan largas horas brindando esfuerzos de ayuda para salvar vidas, tener un lugar al que llamar hogar les da la oportunidad de relajarse y recargar energías para el día siguiente”, afirmó.

El apoyo se enfocará en atención médica, agua potable y ayuda humanitaria

Las organizaciones que hacen parte de esta respuesta concentran sus esfuerzos en diferentes frentes de atención. Project HOPE informó que sus equipos prestarán atención médica a las comunidades afectadas, mientras que Wine To Water y Water Mission trabajarán en el suministro de agua potable y la instalación de sistemas de tratamiento para reducir el riesgo de enfermedades tras el desastre.

De acuerdo con Water Mission, algunos de los sistemas que desplegarán podrán suministrar agua segura a hasta 5.000 personas por día, una capacidad que resulta clave durante los primeros días de una emergencia, cuando la infraestructura de servicios básicos suele verse afectada.

“El agua segura es fundamental durante cualquier desastre para prevenir la propagación de enfermedades relacionadas con el agua”, resaltó Brock Kreitzburg, director senior de Respuesta a Desastres de Water Mission.

Una red que ha intervenido en emergencias internacionales

La empresa resaltó que Airbnb.org fue creada en 2020 para facilitar alojamiento temporal durante crisis humanitarias y desastres naturales.

Desde entonces, la organización asegura haber proporcionado 1,6 millones de noches de alojamiento gratuito a más de 250.000 personas en cerca de 140 países.

La entidad ha participado en respuestas a incendios forestales, inundaciones, huracanes y terremotos en distintas regiones del mundo mediante una red de anfitriones que ofrecen espacios para alojar a personas vinculadas con las emergencias.

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No obstante, Airbnb.org aclaró que actualmente no está ofreciendo alojamiento directamente a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela. El programa está enfocado exclusivamente en apoyar a las organizaciones humanitarias y a sus equipos de respuesta.