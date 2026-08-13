Terremoto en Colombia: Gobierno anuncia albergues y ayuda estructural para reconstrucción del Chocó

Civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó (Colombia). EFE / Jean Arriaga / Jean Arriaga

El ministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que oficialmente que no hay personas sepultadas bajo los escombros en el departamento del Chocó.

Esta declaración se dio tras dar por superada y culminada la fase de búsqueda y rescate en la región, luego del terremoto de magnitud 7.4 que azotó al país.

Las autoridades locales confirmaron que las últimas cuatro personas reportadas como desaparecidas en el barrio Medrano aparecieron sanas y salvas.

“El país debe saber que no hay personas sepultadas bajo los escombros en este momento. Lamentamos la muerte de 13 chocoanos y deseamos a los 186 heridos en este departamento su pronta recuperación”, aseguró el jefe de la cartera política.

Lara explicó que la atención se va a centrar en atender a las personas que han resultado damnificadas o con pérdida total de sus bienes. “Ya hay un albergue aquí en Quibdó, necesitamos otro para mayor capacidad”, aseguró.

En ese sentido, dijo que con la UNGRD están tramitando el envío de 300 carpas y se está coordinando el despacho de alimentos e insumos. Además, se contempla instalar cinco albergues adicionales en otros municipios.

“En los municipios en donde no hay energía, los del San Juan particularmente, vamos a proveer combustible para que las plantas eléctricas mantengan funcionando esos hospitales”, explicó Lara.

Otro frente urgente será la energía en los municipios que permanecen sin servicio eléctrico, especialmente en la zona del San Juan. Lara anunció que el Gobierno proveerá combustible para mantener en funcionamiento las plantas eléctricas de hospitales municipales y reforzar la planta del hospital de Quibdó.

El funcionario advirtió que Chocó no cuenta con suficientes ingenieros estructuralistas para adelantar todas las evaluaciones. Según dijo, actualmente hay nueve, pero el Gobierno busca ampliar el equipo a entre 35 y 39 profesionales con apoyo de la Universidad Nacional, Camacol y otras entidades.

Estos expertos revisarán colegios, edificios públicos, estaciones de Policía y otras infraestructuras sensibles. Lara hizo énfasis en que también se evaluarán las instalaciones del Ejército, al considerar que ese componente no puede fallar en medio de la emergencia.