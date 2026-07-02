Supersalud da ultimátum a la Nueva EPS para que entregue estados contables

SALUD

La Superintendencia Nacional de Salud le dio un ultimátum a la Nueva EPS para que entregue, a más tardar el 6 de julio de 2026, los estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025, junto con toda la información exigida por la Circular Externa 016 de 2016.

Según la entidad, el plazo es perentorio e improrrogable y busca conocer con precisión la situación financiera de la EPS con el mayor número de afiliados del país, que supera los 11 millones de usuarios.

La Supersalud recordó que la Nueva EPS permanece bajo intervención forzosa administrativa desde abril de 2024 y que, pese a múltiples requerimientos y planes de trabajo, no ha cumplido con la certificación, aprobación y reporte de sus estados financieros.

Entre abril de 2025 y febrero de 2026, la Superintendencia realizó al menos cinco requerimientos formales sin que la entidad acreditara el cumplimiento integral de sus obligaciones.

La autoridad explicó que contar con esta información permitirá establecer con certeza el estado de liquidez, las deudas y la solvencia de la EPS, además de servir como base para garantizar una transición administrativa con información verificable para el próximo gobierno.

La Superintendencia advirtió que el incumplimiento de esta orden constituye una infracción administrativa sancionable, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, por no reportar información de manera oportuna, obstaculizar las labores de inspección y desatender las órdenes impartidas por la autoridad.

Este requerimiento se suma a la reciente decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, que concluyó que la Nueva EPS no ha cumplido con los estándares de transparencia exigidos frente a la información financiera de la entidad.