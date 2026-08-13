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13 ago 2026 Actualizado 02:59

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Carlos Andrés Caicedo es el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia

A través del decreto 1185 de 2026 fue oficializada su designación en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Parece una cacería de brujas o una persecución”: exfuncionaria del Dapre declarada insubsistente. Getty Images

“Parece una cacería de brujas o una persecución”: exfuncionaria del Dapre declarada insubsistente. Getty Images

“Parece una cacería de brujas o una persecución”: exfuncionaria del Dapre declarada insubsistente. Getty Images
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró oficialmente a Carlos Andrés Caicedo Páez como el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE .

Su nombramiento fue por medio del decreto 1185 de 2026, en donde se oficializa su designación dentro de este Gobierno.

Caicedo es exintegrante de la Policía Nacional y experto en seguridad. Durante la campaña del presidente De la Espriella, se desempeñó como líder del esquema de protección.

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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