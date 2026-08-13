Carlos Andrés Caicedo es el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia

“Parece una cacería de brujas o una persecución”: exfuncionaria del Dapre declarada insubsistente. Getty Images

El Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró oficialmente a Carlos Andrés Caicedo Páez como el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE .

Su nombramiento fue por medio del decreto 1185 de 2026, en donde se oficializa su designación dentro de este Gobierno.

Caicedo es exintegrante de la Policía Nacional y experto en seguridad. Durante la campaña del presidente De la Espriella, se desempeñó como líder del esquema de protección.