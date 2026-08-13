Terremoto Colombia: Defensoría del Pueblo exigió tregua humanitaria a grupos armados

Iris Marín, defensora del Pueblo, conversó con Caracol Radio desde la ciudad de Quibdó para brindar detalles sobre la atención prestada a las personas damnificadas por el terremoto de 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

En primer lugar, la defensora destacó la solidaridad del pueblo del Chocó y la labor de la Defensoría del Pueblo regional: “Mucha gente perdió bienes y aún así están con la disposición de trabajar. Así es la gente del Chocó”. Además, reveló que se ha superado la etapa del rescate.

También reveló que, si bien hay una buena organización en salud, el hospital tiene una sobreocupación del 160%.

No obstante, indicó que su preocupación es que no se ha avanzado en los censos y, por eso, hay un gran subregistro.

“Esta mañana estuvimos en el barrio Futuro 1, donde vimos una serie de casas que se perdieron completamente porque hubo un deslizamiento. Hablamos con la gente y algunos de ellos están viviendo donde familiares, pero otros no tienen dónde quedarse y no saben una ruta, no han sido censados, no tienen a dónde ir”, indicó.

Además, reveló que fue abierto el coliseo para funcionar como albergue: “Los albergues no son la mejor solución en coliseos y aún está muy precaria la situación. Allí la mayoría de las personas son extranjeras, venezolanas, pero sí se necesita avanzar en un censo y en subsidios urgentemente”, reiteró.

También recordó que el Gobierno Nacional contemplaría la implementación de subsidios de arrendamiento provisionales, por lo que instó a avanzar rápidamente hacia ese punto.

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