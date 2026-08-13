Terremoto en Colombia: solo cuatro países apoyarán las labores de búsqueda y rescate

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, explicó las condiciones bajo las cuales se está gestionando el apoyo internacional para las labores de búsqueda y rescate de víctimas del sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto.

Desde el Palacio de San Carlos indicó que actualmente se tramita la solicitud de apoyo con equipos de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, debido a que son los únicos certificados internacionalmente y trabajan bajo los estándares de INSARAG, bajo coordinación de la ONU.

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Además, detalló que los grupos son “totalmente autónomos, no van a demandar recursos adicionales a las administraciones municipales”. Su función será apoyar las labores de los equipos USAR de Colombia, que actualmente se encuentran en los territorios adelantando las labores de búsqueda y rescate para salvar vidas.

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Recordemos que el director de la UNGRD entregó estas declaraciones en respuesta a los cuestionamientos surgidos por la negativa inicial de recibir apoyo internacional para las labores de búsqueda y rescate tras el sismo de magnitud 7,4.