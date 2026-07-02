Intelectuales presentan hoja de ruta contra la desigualdad en el Caribe al presidente electo

Al presidente electo, Abelardo de la Espriella, fue remitida una comunicación dirigida por un grupo de líderes empresariales, académicos, sociales y culturales, reunidos bajo la iniciativa Casa Grande Caribe, en donde plantean una agenda de largo plazo para enfrentar las profundas desigualdades que afectan a la región y convertirla en uno de los motores del desarrollo nacional.

La carta, suscrita inicialmente por personalidades como Oriana Álvarez, Amylkar Acosta, Jaime Bonet, Aarón Espinosa, Raúl García, Antonio Hernández, Carlos Jaramillo, Cecilia López, Adolfo Meisel, Juliana Méndez, Juan Carlos Quintero, Adriana Santarelli y Joaquín Viloria, advierte que el Caribe colombiano concentra el 22 % de la población del país, pero también registra los mayores niveles de pobreza multidimensional y un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 40 % inferior al promedio nacional.

En el documento, los firmantes sostienen que esta situación representa una deuda histórica con la región y aseguran que el desarrollo de Colombia dependerá, en buena medida, de reducir las brechas territoriales que existen entre el Caribe y el resto del país.

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Hoja de ruta vinculante

Aunque reconocen el enorme potencial agropecuario, turístico, logístico, energético y cultural del Caribe, consideran que las políticas públicas implementadas durante décadas no han tenido como prioridad explícita la reducción de las desigualdades regionales. Por ello, proponen que el nuevo Gobierno incorpore una hoja de ruta específica para el Caribe como un capítulo vinculante dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Entre las principales propuestas figuran convertir la reducción de la pobreza y las desigualdades en un objetivo central de la política pública, fortalecer la educación, la salud, el acceso al agua potable y el saneamiento básico, así como impulsar la generación de empleo formal mediante el fortalecimiento de sectores como la agroindustria, la logística, el turismo, las energías renovables y los servicios.

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Los firmantes sostienen que Colombia debe abandonar la idea de aplicar políticas homogéneas para todos los territorios y adoptar criterios diferenciados que respondan a las necesidades particulares de cada región. En ese sentido, destacan el trabajo adelantado por centros de investigación, universidades y organizaciones como Casa Grande Caribe para identificar estrategias que permitan cerrar las brechas en educación, salud, nutrición, acueducto y alcantarillado.

Finalmente, el grupo asegura que el Caribe colombiano no busca privilegios, sino oportunidades justas para desarrollar plenamente sus capacidades y contribuir al crecimiento del país.