“Es una reivindicación al caribe”: Ana María Aljure sobre Barranquilla como capital alterna

Barranquilla empieza a asumir un nuevo papel en el escenario nacional tras el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló que la capital del Atlántico será la sede alterna de Colombia.

Ana María Aljure, gerente de Ciudad, aseguró que esta decisión representa un reconocimiento al proceso de transformación que ha experimentado Barranquilla durante los últimos años.

“Barranquilla será la sede alterna de Colombia, que además es una reivindicación al Caribe colombiano. Da un posicionamiento a la ciudad de Barranquilla, por ser esa ciudad que se ha transformado, que ha mejorado la calidad de vida de nuestra gente, que cada día lucha por combatir la pobreza en la ciudad, por dar oportunidades de educación”.

Más visitantes y movimiento económico

La llegada de congresistas, ministros y altos funcionarios del Gobierno podría representar un impulso para diferentes sectores de la economía local.

Esta nueva dinámica también podría generar oportunidades para otros integrantes de la cadena productiva de la ciudad. Uno de los sectores que podría experimentar mayor demanda es el inmobiliario, especialmente por la necesidad de alquilar oficinas, apartamentos y espacios de trabajo para funcionarios y delegaciones.

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Aljure resaltó que Barranquilla se ha venido consolidando como un destino con diferentes atractivos turísticos.

“El hecho de que venga mucha gente, congresistas, ministros, funcionarios, altos funcionarios del Gobierno, comisiones internacionales, ONG, esto nos permite a nosotros que tengamos una reactivación en la economía mucho más de la que ya hemos venido trabajando, con todo lo que es la reactivación del turismo. Barranquilla hoy es un destino turístico, turístico-ecológico, turístico-gastronómico”.

De esta manera, la condición de capital alterna no solo tendría un componente político e institucional, sino que también podría traducirse en una mayor actividad para sectores como hoteles, transporte, restaurantes, comercio y servicios, además del mercado de alquiler de oficinas y viviendas.