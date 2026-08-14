“Podemos volver este evento social y recaudar fondos para ayudar”: Juan Pablo Montoya
Durante el evento abrirán puntos de donación y una subasta para recaudar recursos
El rugir de los motores en el Gran Malecón del Río de Barranquilla tendrá este domingo un propósito que va más allá del deporte. Las ganancias del circuito Pony Malta serán destinadas a apoyar a las familias afectadas por el terremoto que impactó a 15 departamentos del país.
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La iniciativa fue acordada entre la Alcaldía de Barranquilla, el equipo de Juan Pablo Montoya y Bavaria.
Juan Pablo Montoya, Deportista, aseguró que la jornada busca enviar un mensaje de solidaridad desde Barranquilla.
“Decidimos que podíamos darle la vuelta al evento y volverlo un evento social donde podríamos recaudar fondos y crear ruido y crear manera de que la gente no solamente en Colombia sino por fuera de Colombia sepan qué pasó en Colombia y que ayuden porque necesitamos muchas ayudas.”
Asimismo, Connie Freydeel, esposa de Juan Pablo ratificó a través de las redes sociales cómo se unirán para destinar la mayor cantidad de recursos posibles a quienes necesitan apoyo tras la tragedia.
“Todas las entradas, todas las ganancias del evento se van a donar para la recuperación de las víctimas y sus viviendas y todo lo que pasó en Colombia. También Bavaria donó aguas y Pony Maltas, vamos a estar haciendo una subasta en el evento para seguir recogiendo fondos. Vamos a continuar trabajando y dando la oportunidad a los asistentes al evento para que aporten un poco y donen en los centros de acopio que vamos a tener durante el día en Barranquilla.”
Más información
Circuito Pony Malta tendrá cierres viales
Para facilitar el desarrollo del evento y reducir las afectaciones en la movilidad, la alcaldía de Barranquilla pondré en marcha un operativo especial de tránsito que contempla cierres y desvíos en corredores del sector.
¿Cuáles serán los cierres?
Las restricciones comenzarán desde las 12:01 a.m. del sábado 15 de agosto y se mantendrá hasta las 6:00 a.m. de lunes 17 de agosto.
Durante ese periodo permanecerán cerrados:
- La Avenida del Río, entre las calles 78 y 69
- La calle 72, entre la vía 40 y la avenida del Río
Rutas de desvío
Para quienes necesiten desplazarse por el sector durante la jornada, se establecen las siguientes alternativas:
- Los conductores de vehículos particulares que ingresan por la avenida del Río deben circular en sentido noroccidente hasta la calle 69, allí realizar la maniobra de retorno sobre la misma avenida del Río o tomar el desvío por la calle 69 hacia la Vía 40.
- Los conductores que transitan por la calle 78 entre la Vía 40 y la avenida del Río deben dirigirse hacia la glorieta de calle 78 con avenida del Río para su desvío hacia el occidente o maniobrar de retorno por la misma calle 78.
- En la calle 72 entre la Vía 40 y la avenida del Río se tendrá cierre total controlado con desvío perimetral, el tránsito se reorientará hacia los conectores de la Vía 40.
- La ruta de transporte público ‘Ruta Chévere’ del Transmetro – la única que transita por el sector- operará durante la franja de cierre con desvío temporal hacia la Vía 40, con paraderos provisionales habilitados sobre ese corredor en reemplazo de los de avenida del Río con calles 72 y 78.