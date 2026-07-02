Personeros advierten que Gobierno incumple orden para eliminar sobretasa en las tarifas de energía

Personeros de Barranquilla y Santa Marta advirtieron que el Gobierno Petro ha impedido acabar con la sobretasa de comercialización en el régimen tarifario especial en la Costa Caribe.

A través de una carta compartida, los personeros celebraron el fallo del Consejo de Estado en donde mantiene las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Indicaron que, a pesar de que, desde el año pasado, se tiene la resolución para eliminar la sobretasa de comercialización, no ha sido aprobada por el Gobierno Nacional a pesar de que ha surtido todos los trámites.

Ante esto, desde finales del año pasado se ha interpuesto un incidente de desacato, así lo indicó el Personero Distrital de Barranquilla, Miguel Alzate.

Manifestó que, como no se ha llevado a las sesiones de la Creg, ha permitido que Air-e y Afinia sigan cobrando la sobretasa de comercialización.