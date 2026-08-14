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14 ago 2026 Actualizado 22:38

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Air-e realizará trabajos eléctricos este fin de semana: estos son los sectores afectados

Las intervenciones se desarrollarán en Puerto Colombia y Soledad, con posibles interrupciones del servicio.

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

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La empresa Air-e Intervenida programó trabajos eléctricos para este sábado 15 y domingo 16 de agosto en distintos sectores del Atlántico.

Este sábado, entre las 8:00 a. m. y 6:00 p. m., se instalarán elementos eléctricos en el barrio Vistamar, en Puerto Colombia, específicamente en la carrera 2 sur con calle 5.

También habrá maniobras técnicas en el Corredor Universitario, Villa Campestre, El Campito y sectores aledaños, entre las 7:00 a. m. y 5:00 p. m., por lo que podrían presentarse interrupciones del servicio.

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Trabajos del domingo

El domingo 16 de agosto se realizará una suspensión programada entre las 6:00 a. m. y 5:00 p. m. en sectores de Ciudad Belén, Soledad, entre las calles 43 y 63 y las carreras 3 y 26.

Además, se adelantarán maniobras breves en inmediaciones de la Universidad del Norte y el Colegio San José.

Air-e recomendó a los usuarios de estas zonas programar sus actividades teniendo en cuenta los horarios establecidos para las intervenciones.

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