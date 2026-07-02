Abelardo De la Espriella se reunió con Fico Gutiérrez en Barranquilla: ¿Cuáles temas hablaron?
El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, felicitó a De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales.
El presidente electo, Abelardo De la Espriella se reunió este miércoles en Barranquilla con Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. En la reunión hablaron sobre los temas claves para esa ciudad.
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“Vamos a priorizar todos los temas que son importantes para Medellín; porque Medellín es una ciudad que que merece todo nuestro apoyo y atención”, manifestó De la Espriella.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, indicó que se hablaron temas de seguridad, obras de infraestructura y de salud.
“Estamos muy ilusionados en Medellín, sé que en Antioquia y en los otros departamentos”, dijo Gutiérrez al felicitar a De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales.