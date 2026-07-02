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02 jul 2026 Actualizado 00:33

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Abelardo De la Espriella se reunió con Fico Gutiérrez en Barranquilla: ¿Cuáles temas hablaron?

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, felicitó a De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales.

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El presidente electo, Abelardo De la Espriella se reunió este miércoles en Barranquilla con Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. En la reunión hablaron sobre los temas claves para esa ciudad.

“Vamos a priorizar todos los temas que son importantes para Medellín; porque Medellín es una ciudad que que merece todo nuestro apoyo y atención”, manifestó De la Espriella.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, indicó que se hablaron temas de seguridad, obras de infraestructura y de salud.

“Estamos muy ilusionados en Medellín, sé que en Antioquia y en los otros departamentos”, dijo Gutiérrez al felicitar a De la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales.

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