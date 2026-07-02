Ataque a bala en Sabanalarga deja un hombre muerto y un menor de 5 años herido

Las autoridades adelantan investigaciones sobre el homicidio de Javier Sánchez Medina, secretario del Juzgado Municipal de Moniquirá.

En el sector conocido como La Bendición de Dios, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, se registró un ataque sicarial que dejó a un hombre sin vida y un niño de 5 años herido.

De acuerdo con la información entregada por la Policía del Atlántico, la víctima mortal fue identificada como Marlon David Morales Roa, de 32 años, quien fue atacado por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Durante el atentado, un menor de 5 años que se encontraba jugando y fue alcanzado por uno de los proyectiles. El niño fue trasladado de inmediato al Hospital Departamental de Sabanalarga, donde recibe atención médica. Según el reporte oficial, permanece estable.

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Tras atender la emergencia, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Morales Roa en un canal de aguas residuales del mismo sector.

La Policía Nacional, en coordinación con la SIJIN y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio.