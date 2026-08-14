Más de 60 uniformados reforzarán la seguridad vial en el Atlántico

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Atlántico activó un dispositivo especial de seguridad y movilidad para el puente festivo de la Asunción de la Virgen, que se extenderá del 14 al 17 de agosto.

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Controles en las vías

Más de 60 policías de Tránsito, 20 motocicletas, seis camionetas y tres alcohosensores estarán desplegados en los principales corredores viales del departamento para realizar controles y acompañamiento a los viajeros.

Las autoridades también instalarán siete áreas de prevención con jornadas de sensibilización, pausas activas y recomendaciones para evitar el microsueño al volante.

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Llamado a los conductores

Los controles estarán enfocados en prevenir conductas como exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol, adelantamientos prohibidos y sobrecupo en los vehículos.

La Policía proyecta la circulación de cerca de 100 mil vehículos durante este puente festivo y recordó que habrá restricción para vehículos de carga en la Vía al Mar y la Vía Oriental los días sábado 15 y lunes 17 de agosto.

Las autoridades hicieron un llamado a los viajeros a respetar las normas de tránsito, planear sus recorridos y conducir de manera responsable para prevenir siniestros en las carreteras.