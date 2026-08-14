Más de 60 uniformados reforzarán la seguridad vial en el Atlántico
Las autoridades desplegarán personal y equipos de control para acompañar la movilidad durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, donde se espera el tránsito de cerca de 100 mil vehículos.
La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Atlántico activó un dispositivo especial de seguridad y movilidad para el puente festivo de la Asunción de la Virgen, que se extenderá del 14 al 17 de agosto.
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Controles en las vías
Más de 60 policías de Tránsito, 20 motocicletas, seis camionetas y tres alcohosensores estarán desplegados en los principales corredores viales del departamento para realizar controles y acompañamiento a los viajeros.
Las autoridades también instalarán siete áreas de prevención con jornadas de sensibilización, pausas activas y recomendaciones para evitar el microsueño al volante.
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Llamado a los conductores
Los controles estarán enfocados en prevenir conductas como exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol, adelantamientos prohibidos y sobrecupo en los vehículos.
La Policía proyecta la circulación de cerca de 100 mil vehículos durante este puente festivo y recordó que habrá restricción para vehículos de carga en la Vía al Mar y la Vía Oriental los días sábado 15 y lunes 17 de agosto.
Las autoridades hicieron un llamado a los viajeros a respetar las normas de tránsito, planear sus recorridos y conducir de manera responsable para prevenir siniestros en las carreteras.