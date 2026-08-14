“Hasta 15 días sin agua”: Habitantes de Malambo exigen soluciones por falta de agua potable

Los habitantes realizaron un plantón para exigir soluciones ante las constantes fallas en el suministro de agua potable, durante la protesta, el concejal de Malambo Moisés Beltrán, aseguró que cerca del 80% de la población enfrenta dificultades para acceder al servicio y advirtió el impacto que tiene la falta de líquido en medio de las altas temperaturas.

“Malambo, el 80% de la población no cuenta con el preciado líquido. Estamos en una ola de calor, hay niños, hay ancianos y no contamos con el agua. Las veredas no cuentan con agua.”

Beltrán, enfatizó que en otras zonas las familias pueden permanecer hasta 20 días sin agua.

“A la semana, por lo menos, llega durante 15 horas, pero hay partes en el municipio donde duran hasta 15 o 20 días sin el preciado líquido. La gente tiene que comprar pimpinas de agua, tiene que salir a buscarla. Muchas personas se tienen que ir hacia Barranquilla o hacia Soledad a lavar la ropa.”

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Los manifestantes esperan que la Superintendencia de Servicios Públicos los escuche y adopte medidas frente a las deficiencias del servicio.