EPM: Para afrontar el fenómeno del Niño, Hidroituango debe subir la cota del embalse a 420 msnm

Antioquia

EPM se une a la solicitud hecha por la Sociedad Hidroituango y el gobernador de Antioquia de que le permitan elevar la cota del embalse para poder afrontar la temporada de sequía conocida como fenómeno del niño . Recuerda que ese permiso está siendo gestionado ante la ANLA. Esta acción hace parte del plan que tiene como preparación para la temporada de menos lluvias.

La empresa constructora de Hidroituango manifiesta que actualmente el embalse está en la cota 409 msnm y, para afrontar la temporada seca que advierte el IDEAM, es necesario que el nivel se eleve 11 metros, es decir, llegar a la cota 420 msnm.

“Estos 11 metros de diferencia equivaldrían a la energía generada por una planta térmica de 130 megavatios de capacidad o al consumo de una ciudad como Medellín durante 15 días”, dijo en un comunicado.

En el mismo plan de preparación para atender la demanda de energía en condiciones de bajos aportes hídricos, EPM procura mantener niveles óptimos en sus embalses.

“Actualmente, el nivel agregado de los embalses de energía del país se encuentra en 64.8 %, mientras que los embalses del Grupo EPM registran un nivel de 82.6 %. En lo corrido de mayo de 2026, los caudales de los afluentes que abastecen los embalses del Grupo EPM se han ubicado en 53.9 % del promedio histórico, lo cual indica la necesidad de reducir la generación hidráulica para que las reservas no disminuyan, pues según la meta de almacenamiento definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los embalses deben estar por encima del 80 % desde julio y mantenerse así hasta noviembre, de modo que se garantice la confiabilidad energética del país”, agregó.