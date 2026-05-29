Hidroituango espera en septiembre lograr remoción cobertura vegetal y en noviembre alcanzar cota 420

Jhon Maya Salazar, gerente general de EPM. De fondo, Hidroituango. En el círculo, trabajadores de EPM en Hidroituango. Fotos: EPM.

Medellín, Antioquia

El gerente de EPM aseguró que el llenado del embalse dependerá de ajustes temporales en las reglas de operación y de la llegada de nuevas lluvias en el último trimestre del año.

Tras recibir la autorización de la ANLA para avanzar hacia la cota 420 del embalse de Hidroituango, EPM proyecta que en septiembre estará terminada toda la remoción de cobertura vegetal requerida y que, si se cumplen las condiciones hidrológicas previstas, el nivel máximo autorizado podría alcanzarse durante noviembre.

Así lo explicó el gerente de EPM, John Maya Salazar, quien indicó que los trabajos de aprovechamiento forestal no comenzaron con la reciente autorización sino que vienen ejecutándose desde hace cuatro meses, anticipándose a la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua ante un eventual fenómeno de El Niño.

“Nosotros ya empezamos la remoción no hoy sino desde hace cuatro meses. Con el cálculo que tenemos, en septiembre ya tendremos toda la remoción de la capa vegetal, lo que nos permitiría aprovechar las lluvias de septiembre, octubre y noviembre para iniciar el llenado del embalse”, afirmó.

La discusión con la ANLA se centró en 68 hectáreas

El directivo explicó que el principal desacuerdo con la autoridad ambiental estuvo relacionado con 68 hectáreas donde ya se había realizado aprovechamiento forestal antes de la contingencia de 2018.

Según Maya, cuando la ANLA devolvió el proyecto a las condiciones originales de la licencia ambiental, la empresa retomó las labores de remoción vegetal, pero surgieron cuestionamientos sobre la necesidad de una nueva autorización para intervenir nuevamente esas áreas.

“Nos dijeron que de esas hectáreas había unas 68 que ya habían sido podadas en 2018 y que no tenían permiso para una nueva poda. Por eso presentamos una solicitud de cambio menor mientras continuábamos las conversaciones”, explicó.

Finalmente, la autoridad ambiental concluyó que EPM puede avanzar bajo las condiciones originales de la licencia, siempre que cumpla con todas las obligaciones ambientales asociadas al llenado.

EPM insiste en que no inundará vegetación

El gerente rechazó las versiones según las cuales la empresa pretendería elevar el embalse sin completar previamente la remoción de la cobertura vegetal.

“Quiero ser muy claro: nosotros no vamos a subir el embalse sin haber hecho esa remoción de la capa vegetal. El día que subamos a la cota 420 será porque ya cumplimos con la normatividad ambiental”, señaló.

Añadió que únicamente podrían quedar sin intervención algunas zonas de pendiente extrema donde el acceso representa riesgos para los operarios y donde la propia regulación contempla excepciones.

Esperan cambios temporales en las reglas de operación

Uno de los factores que determinará la velocidad del llenado es una solicitud que EPM presentó ante la ANLA para modificar temporalmente las reglas de operación del proyecto.

Actualmente, la regulación establece que el mismo caudal que ingresa al embalse debe salir aguas abajo mediante generación o vertimiento, lo que limita la capacidad de almacenar agua.

“Estamos explicando a la ANLA que, mientras enfrentamos el fenómeno de El Niño, necesitamos cierta flexibilidad para poder embalsar y aumentar las reservas”, indicó Maya.

Según el gerente, la expectativa es comenzar el proceso de llenado aprovechando el incremento de lluvias previsto para el último trimestre del año y alcanzar gradualmente la cota 420 hacia noviembre.

Hidroituango también ayuda a controlar crecientes

Durante la rueda de prensa, Maya defendió además el papel de Hidroituango en la regulación del río Cauca y aseguró que el proyecto ha permitido reducir riesgos de inundaciones aguas abajo.

Recordó que en abril de 2025 la hidroeléctrica recibió una creciente cercana a los 5.000 metros cúbicos por segundo y que, en lugar de trasladar ese caudal a las poblaciones ribereñas, logró amortiguarlo mediante almacenamiento temporal.

“Este proyecto también sirve para regular el río. Desde que está Hidroituango muchas comunidades aguas abajo han dejado de sufrir las inundaciones que históricamente tenían cada temporada invernal”, afirmó.

La posibilidad de llegar a la cota 420 es considerada estratégica para el sistema energético nacional, ya que permitirá aumentar las reservas hídricas disponibles para la generación eléctrica en caso de una nueva temporada de sequía asociada al fenómeno de El Niño.