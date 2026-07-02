A la cárcel mujer señalada de torturar a su hijo durante meses hasta causarle la muerte en Medellín

Mujer fue enviada a prisión por golpear y causarle la muerte a su hijo en Medellín. Foto: Fiscalía.

Medellín

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer de 28 años, señalada de torturar y causar la muerte de su hijo de cinco años en hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en el barrio Santo Domingo, nororiente de Medellín.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación estableció que entre febrero y mayo de este año el menor habría sido víctima de constantes agresiones físicas por parte de su madre, quien presuntamente lo golpeaba con cables eléctricos y otros objetos contundentes.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del sector La Avanzada, en el barrio Santo Domingo, donde la mujer residía junto a sus dos hijos menores de edad.

El ente investigador indicó que el 9 de mayo la mujer, al parecer, le propinó un fuerte golpe en el abdomen al niño, lesión que le provocó una peritonitis y posteriormente su muerte.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que el menor presentaba 120 lesiones abrasivas distribuidas en diferentes partes del cuerpo y con distintos estados de cicatrización, lo que evidenciaría un patrón de maltrato prolongado.

Detalles y captura

Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI de Medellín le imputó los delitos de tortura agravada y homicidio agravado. Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos.

La mujer fue capturada el pasado 27 de junio por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y, por decisión de un juez, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.