Final feliz: ‘Canela’ no será desalojada de la Estación de Policía de La Candelaria en Medellín

Medellín

A través de las redes sociales, se conoció una denuncia ciudadana que involucraba a altos mandos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. En los señalamientos, se alertaba sobre la supuesta intención de desalojar de la Estación de Policía de La Candelaria, en el centro de Medellín, a Canela, una canina que ha vivido en este comando desde hace siete años, luego de llegar al lugar cuando era apenas una cachorra.

Este llamado encendió las alarmas de diversos sectores defensores de los animales. De inmediato, los activistas solicitaron la intervención de la Policía Nacional, del secretario de Seguridad, Manuel Villa, y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para impedir que el animal fuera retirado del espacio que ha considerado su hogar durante casi toda su vida.

La respuesta del alcalde Federico Gutiérrez

Las reacciones de las autoridades no se hicieron esperar. En una de las publicaciones de la creadora de contenido ‘lauracromiaa’, una de las principales voceras de la denuncia en plataformas digitales, el mandatario Federico Gutiérrez dejó un comentario asegurando que se pondría al frente de la situación para resolver el caso y proteger la integridad de la canina.

Horas más tarde, el alcalde de Medellín confirmó en sus redes oficiales que, tras llegar a un mutuo acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Henry Bello, se determinó que Canela permanecerá en las instalaciones de la estación. Gutiérrez destacó que la perrita desempeña un rol clave dentro de la institución al brindar amor y compañía tanto a los uniformados como a los ciudadanos que visitan el lugar.

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Canela, un miembro más de la institución

Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El funcionario aseguró que la comunidad puede confiar en que la canina no será trasladada a ningún otro sitio. Además, señaló que no solo se mantendrá en las instalaciones oficiales, sino que será reconocida formalmente como un miembro más de la institución policial.

Finalmente, cientos de usuarios en redes sociales han aplaudido y agradecido la gestión de las autoridades. Colectivos animalistas esperan que el caso de Canela se convierta en un referente de éxito para que otros animales que actualmente residen en estaciones de policía, cuarteles de bomberos o entidades gubernamentales, puedan conservar estos lugares como sus hogares legítimos.