El Procurador Gregorio Eljach hizo un llamado a la Unidad Nacional tras las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio. El llamado lo hizo en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución del 1991 en Barranquilla.

El Procurador manifestó que lo que se impone es que “Colombia no debe seguir fracturándose aún después de las elecciones” y que el país no debe caer aún más en la polarización.

Nuevo Gobierno

Posteriormente, atendiendo a los medios de comunicación, sostuvo que, hasta el momento no se ha reunido con el presidente electo, Abelardo De la Espriella y que la posición de una posible desobediencia civil pacífica por parte de Iván Cepeda es respetable.

Por otra parte, sostuvo que el Ministerio Público hace acompañamiento los empalmes entre saliente y entrante Gobierno