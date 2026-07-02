‘Los Costeños’ están dispuestos a desmovilizarse: Otty Patiño

En medio de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, afirmó que la estructura criminal conocida como ‘Los Costeños’ está dispuesta a desmovilizarse.

"Aquí hay una organización de bandas que es la de ‘Los Costeños’, que está dispuesto a desmovilizarse, no por efecto del nuevo gobierno, sino que ya es un proceso que viene desde antes“, señaló Patiño.

El funcionario agregó que también existen avances en algunos sectores de Barranquilla. “También hay barrios del suroccidente de aquí de Barranquilla que están en proceso de transformación y sobre eso hay que profundizar”, indicó.

Sobre la continuidad de estos procesos, respondió que deben mantenerse y enfatizó la importancia de pensar en la población.

“Claro, claro, es que hay que pensar en la gente, lo que significa para la gente que se acaben los procesos”, expresó.

Sobre la política de paz: esto dijo

Frente a las críticas sobre la política de paz, Patiño aseguró que no considera que haya fracasado. Explicó que “la paz y la paz total en general son procesos inconclusos” y sostuvo que la estrategia del Gobierno consiste en implementar los acuerdos a medida que se alcanzan, sin esperar un acuerdo final.

“Nosotros hemos dicho que lo que se vaya acordando se va haciendo (...) no vamos buscando acuerdos globales, ni finales, ni totales, sino ir avanzando más como proceso que como evento cerrado”, concluyó.