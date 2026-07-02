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02 jul 2026 Actualizado 19:05

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“Hay que poner en orden las conversaciones con grupos por fuera de la ley”: Eduardo Verano

El gobernador del Atlántico no descartó diálogos con estructuras criminales.

Gobernador Verano durante conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991. Foto: Gobernación del Atlántico.

Gobernador Verano durante conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991. Foto: Gobernación del Atlántico.

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En medio de las conversaciones que adelanta el Gobierno Nacional con ‘Los Costeños’ y otras estructuras criminales, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que es necesario organizar esos procesos y afirmó que la Gobernación no se cerrará a un eventual acercamiento si las circunstancias lo requieren.

"Yo creo que hay que poner en orden todas esas conversaciones con los grupos por fuera de la ley, porque es muy serio, es un proceso en el cual hay muchas expectativas“, manifestó el mandatario.

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Verano señaló que este tipo de diálogos buscan encontrar una salida para quienes integran estas organizaciones.

Uno nunca negocia con los amigos, uno tiene que negociar con los enemigos, uno negocia con los contradictores, uno negocia en la vida real siempre con las personas con las cuales uno tiene diferencias de criterios”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “hay que buscar espacios en los cuales podamos entender que ellos necesitan también una salida para que puedan acogerse a los términos que nosotros les podamos entregar a ellos, para que ellos puedan desmovilizarse, dejar de delinquir y darle una tranquilidad y una paz a todo nuestro territorio”.

Sobre si la Gobernación del Atlántico ha tenido acercamientos con estas bandas criminales, Verano respondió que “no”, pero "pero no nos negaremos a hacerlo en caso de que sea necesario“.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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