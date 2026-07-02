De la Espriella conversó con presidente de Israel sobre restablecimiento de relaciones con Colombia. Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo este jueves, 2 de junio, una llamada telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog.

En primer lugar, Herzog lo felicitó por su elección como Presidente de la República de Colombia.

Ahora, entre varios de los temas que hablaron, fue clave la conversación al rededor de las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia.

De otro lado, se habló de fortalecer “los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones”.

Según aseguraron en un comunicado oficial, “el nuevo gobierno de la empieza a recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”.