Iván Cepeda rechaza el anuncio de Abelardo de la Espriella de reanudar relaciones con Israel

Iván Cepeda rechaza el anuncio de De la Espriella de reanudar relaciones con Israel

A través de su cuenta de X, el excandidato presidencial Iván Cepeda, rechazó el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de reanudar las relaciones diplomáticas con Israel.

“Rechazo anuncio de relaciones diplomáticas con genocidas. La Corte Penal Internacional ha ordenado el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, aseguró Cepeda.

Cepeda también recordó que la Corte Internacional de Justicia está procesando por genocidio en Gaza a Netanyahu y calificó la decisión como vergonzosa para el país.

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“Rechazo el anuncio de De la Espriella de reanudar relaciones con un gobierno genocida. Esa decisión avergüenza a Colombia. Netanyahu debe ser juzgado por una corte internacional por genocidio”, dijo.

Cabe recordar que este miércoles Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, y anunció que aceptará la curul a la que tiene derecho en el Senado. En ese sentido, señaló que hará oposición al nuevo gobierno.