“¿En escándalos de Centros Poblados y del ‘Ñeñe’ hacía empalmes anticorrupción?”: Cepeda a Restrepo

El senador Iván Cepeda publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme del gobierno entrante, en el que puso en duda el momento en que, según él, surgió el interés por promover un “empalme anticorrupción” frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En su publicación, Cepeda hizo referencia a dos de los casos de mayor impacto ocurridos durante el gobierno de Iván Duque: el escándalo de Centros Poblados y las investigaciones relacionadas con José Guillermo Hernández, alias el ‘Ñeñe’.

“¿Cuando ocurrieron los escándalos de Centros Poblados y del socio de Duque, el ‘Ñeñe’, él también hacía ‘empalmes anticorrupción’ o fue ahora, en la época de la pulcritud de la campaña de De la Espriella, que desarrolló el ‘espíritu anticorrupción’?”, escribió.

Cabe recalcar que el pronunciamiento se produce en medio de las tensiones que han marcado el inicio del proceso de transición entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo De la Espriella.

¿Qué es el empalme anticorrupción?

Durante los últimos días, Restrepo ha defendido la creación de un “empalme anticorrupción”, mecanismo con el que el equipo entrante busca identificar presuntas irregularidades administrativas con el fin de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes.

No obstante, estas declaraciones han generado respuestas desde el Pacto Histórico, donde han cuestionado que el proceso de empalme se utilice para anticipar denuncias de corrupción antes de concluir la revisión técnica de la información del gobierno saliente.