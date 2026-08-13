Combates desde hace cinco días en Cajibío, Cauca, dejan a población confinada

Cajibío - Cauca

Los combates desde hace cinco días entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en el corregimiento de Ortega del municipio de Cajibío, Cauca, dejan a una menor y dos militares heridos, además de población confinada.

La menor resultó lesionada, de acuerdo con las autoridades, tras un ataque de las disidencias de las Farc con explosivos lanzados desde drones que también afectó a dos militares. Los heridos fueron evacuados y reciben atención médica en Popayán.

Maribel Perafán, secretaria de gobierno del Cauca explicó que las confrontaciones, que se registran desde el pasado sábado, dejan graves afectaciones en la población civil.

“Rechazamos estos hechos que ponen en peligro a la población. Son tres grupos al margen de la ley que hacen presencia sobre la zona y están incidiendo sobre los habitantes”, dijo.

La funcionaria denunció que las estructruas ilegales habrían lanzado explosivos desde drones contra la población civil y utilizado instituciones educativas como escudo, situación que vulnera los Derechos Humanos y el DIH.

“Vamos a realizar un Comité de Justicia Transicional Extraordinario para determinar, con la institucionalidad, todas las afectaciones y verificar la situación de la población que, al parecer, se encuentra confinada porque no ha podido salir de la zona”, explicó Perafán.

Ante la situación las autoridades hicieron un llamado a los actores armados al cumplimiento irrestricto del Derecho Internacional Humanitario y a dejar por fuera del conflicto a la población civil.

Desde la secretaria de gobierno se informó se activaron los planes de defensa en la zona y se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen las medidas necesarias y salvaguardar la integridad de los habitantes.

El territorio donde se registran los hechos, que abarca a los municipios de Cajibío y El Tambo, es estratégico para los grupos armados Carlos Patiño, Jaime Martínez y el ELN que recurrentemente hacen tránsito por el sector.