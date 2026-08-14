Persiste la deformación lenta del suelo en la cadena volcánica Los Coconucos en el Cauca

Puracé - Cauca

En medio de la alerta Naranja del volcán Puracé, en el oriente del Cauca, persiste la deformación lenta del suelo en el sector comprendido en la cadena volcánica Los Coconucos. A pesar de que no fueron avistadas, se registraron tres emisiones de ceniza.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que las emisiones de ceniza no tuvieron confirmación visual desde las cámaras de vigilancia debido a las condiciones climáticas adversas en la cadena volcánica.

La población de las veredas Cristales, Alto Anambío, Chapío y Patugó, ubicadas en el área de influencia, reportó la caída de ceniza.

La sismicidad asociada a la dinámica de fluidos volcánicos persiste, igual que la declaratoria de alerta Naranja.

La evolución del volcán Puracé es monitoreada las 24 horas con las capacidades tecnológicas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.

Por el momento, no hay indicadores que permitan determinar una eventual disminución en el estado de alerta y las recomendaciones por parte del Servicio Geológico Colombiano siguen siendo las mismas desde la declaratoria de alerta Naranja.