Crisis humanitaria en Cajibío, Cauca: más de 600 personas están confinadas por intensos combates

Cajibío, Cauca

Se agrava la crisis humanitaria en el corregimiento de Ortega, zona rural del municipio de Cajibío, por los intensos combates entre la fuerza pública y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que dejan una menor y dos militares heridos, además de más de 600 personas confinadas.

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Las autoridades continúan evaluando las afectaciones que deja la confrontación en esta zona del departamento, donde los enfrentamientos se mantienen desde el pasado domingo 9 de agosto y han estado acompañados de ataques con explosivos lanzados desde drones.

Según el Ejército, uno de estos ataques dejó herida a una menor, quien recibió primeros auxilios por parte de los militares y posteriormente fue evacuada en helicóptero hacia un centro asistencial de Popayán.

La comunidad denuncia que los ataques continúan y que las familias permanecen refugiadas ante el temor de nuevos hechos de violencia, situación que ha generado afectaciones entre niños, adultos mayores y familias campesinas.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, aseguró que la población civil permanece atrapada en medio de la confrontación armada y bajo amenaza.

“En este momento, la población civil está atrapada en medio de una confrontación armada. Las comunidades permanecen confinadas, mientras los ataques las mantienen bajo amenaza y ponen en riesgo su vida e integridad”, señaló.

El mandatario rechazó los hechos y aseguró que envió una solicitud formal al Gobierno Nacional para que se adopten medidas urgentes frente a la situación de orden público que se presenta en Cajibío y otros municipios del departamento.

“La población civil no puede seguir pagando el precio de una guerra que no le pertenece”, afirmó.

Guzmán también pidió al Gobierno Nacional convocar una reunión con los ministros del Interior y de Defensa para trabajar de manera articulada en la protección de las comunidades y la recuperación de la seguridad en los territorios del Cauca.

De acuerdo con el Ejército, integrantes de la estructura Jaime Martínez estarían utilizando viviendas e instalaciones educativas como trincheras para atacar a las tropas y acondicionar dispositivos explosivos, situación que, según la institución, pone en riesgo a la población civil.

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Ante la gravedad de los hechos, habitantes de Cajibío llegaron a Popayán y se concentraron en las afueras del Cantón Militar José Hilario López para exigir la presencia inmediata y permanente del Ejército Nacional en Ortega.

La comunidad pidió que continúen los operativos de la fuerza pública para frenar el asedio de las disidencias y garantizar la seguridad del territorio.

En la zona continúan las operaciones militares, mientras las comunidades permanecen en alerta por la situación de seguridad y esperan una respuesta de las autoridades nacionales frente a la emergencia que enfrenta el corregimiento de Ortega.