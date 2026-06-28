Ataque armado contra trabajadores de un ingenio dejó un herido en el norte del Cauca

Padilla, Cauca

Un nuevo ataque armado contra tres trabajadores de un ingenio azucarero dejó un herido en zona rural del municipio de Padilla, en el norte del Cauca.

De acuerdo con la denuncia de la organización gremial Asocaña, los tres trabajadores del sector cañero fueron abordados y atacados con arma de fuego por un grupo de hombres desconocidos cuando adelantaban labores de cosecha de caña en esta zona del departamento.

Uno de los trabajadores resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se recupera de las heridas.

La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, rechazó el ataque y advirtió sobre la situación de seguridad que enfrenta el sector en el norte del Cauca.

“Rechazamos el ataque armado contra los trabajadores de la agroindustria de la caña. Uno de los trabajadores resultó herido y afortunadamente se está recuperando de forma satisfactoria en un centro hospitalario”, señaló.

Calero agregó que este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en lo corrido del año.

“Con este caso ya tenemos un trabajador asesinado, dos heridos y seis más secuestrados durante varias horas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que protejan la vida de quienes trabajan en el campo”, afirmó.

Asocaña hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el norte del Cauca, avanzar en las investigaciones y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia en la región.