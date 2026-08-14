El Ejército Nacional recuperó el control en Cajibío Cauca tras el asedio de las disidencias

Tras cinco días de asedio de las disidencias de las Farc el ejército recuperó el control en Cajibío, Cauca. Desde el pasado nueve de agosto se registraban combates entre el grupo armado y las tropas de la Brigada 29. Las acciones criminales la estructura Jaime Martínez dejaron 12 militares heridos y seis civiles lesionados por esquirlas.

El comandante del Ejército Nacional, general Roger Gómez, señaló que los heridos fueron evacuados para recibir atención médica y que seis ya fueron dados de alta.

El oficial resaltó que, en medio de las operaciones, desde el once de agosto, los militares fueron atacados con enjambres de drones dirigidos, acondicionados con explosivos.

Para contrarrestar los ataques “insertamos más tropas en el área de operaciones lideradas por el segundo comandante del Batallón José Hilario López, con el objetivo de recuperar el control”, dijo Gómez.

También ingresaron sistemas de inhibición tecnológica y de artillería, apoyo aéreo con helicópteros Arpía y aviones Súper Tucano y se cuenta con el apoyo del avión fantasma y las capacidades del Ejército la Fuerza Aeroespacial.

Después de los recorridos en la zona, se descartó viviendas destruidas y habitantes fallecidos. El Ejército desmintió versiones que señalaban que había soldados secuestrados.

El general Roger dijo que las verificaciones continúan especialmente en el centro poblado del corregimiento de Ortega, que fue el más afectado por el accionar de la estructura ilegal.

El comandante del Ejército responsabilizó de las acciones violentas en este territorio a alias ‘Jairo Ramírez’, cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de alias Mordisco, encargado de generar temor y zozobra en la población.

Ante las denuncias de la comunidad sobre una respuesta tardía, el general Gómez explicó que desde el pasado sábado se mantienen en operaciones militares en la zona que generaron la confrontación con los actores ilegales.

“Entiendo la preocupación de la gente en el sentido de que necesitan una respuesta rápida, pero hay unas técnicas tácticas y procedimientos que nosotros tenemos que aplicar como protocolo de seguridad para las tropas y para la población”, explicó.

Las tropas se mantienen en la zona para conservar el control territorial en las veredas del corregimiento de Ortega.

La situación generó una crisis humanitaria que obligó a más de 300 personas a desplazarse hasta territorio indígena del municipio de Morales, donde buscan refugio y atención humanitaria.