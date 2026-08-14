Ejército denuncia uso de escuelas y viviendas para atacar con drones a tropas en Cajibío, Cauca

Cajibío, Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional denunció que integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, estarían utilizando viviendas e instituciones educativas del corregimiento de Ortega como trincheras para atacar a las tropas.

De acuerdo con el Ejército, desde el pasado domingo 9 de agosto, tropas de la Brigada 29, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelantan operaciones militares para contrarrestar el accionar de la estructura Jaime Martínez en la zona rural de Cajibío, luego de varios ataques con dispositivos explosivos lanzados desde drones contra viviendas y espacios comunitarios.

Uno de estos hechos dejó a un civil herido tras ser impactado por un explosivo. La víctima recibió primeros auxilios por parte de enfermeros de combate y posteriormente fue evacuada en helicóptero hacia un centro asistencial en Popayán.

La institución también señaló que desde estos lugares estarían acondicionando y lanzando artefactos explosivos, situación que, según el Ejército, pone en riesgo a estudiantes, docentes y habitantes del sector.

Los enfrentamientos también dejaron dos militares heridos, quienes fueron evacuados a centros asistenciales de Popayán.

El Ejército calificó estos hechos como “una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario” y aseguró que mantiene las operaciones en Ortega para proteger a la población civil y enfrentar a los integrantes de la estructura Jaime Martínez.

La situación ocurre en medio de una crisis de orden público que mantiene a cientos de familias confinadas en el corregimiento de Ortega.

Mientras continúan las operaciones militares, las comunidades piden al Gobierno Nacional y departamental acciones que permitan garantizar su seguridad, atender las afectaciones humanitarias y recuperar la tranquilidad en el territorio.