Más de 300 personas de Cajibío llegaron desplazadas por combates a Morales, Cauca

Más de 300 personas se vieron obligadas a desplazarse del corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca y llegaron a la vereda El Trapiche y al sector de Liberia, en el resguardo indígena de Chimborazo, municipio de Morales, por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que dejan graves consecuencias humanitarias.

Las comunidades indígenas de la zona de Morales confirmaron que continúan llegando familias, “principalmente mujeres y menores de edad, que abandonaron la zona para protegerse de los combates”.

Las autoridades ancestrales de Chimborazo asumieron la atención inicial de las personas desplazadas.

Las familias afectadas denunciaron que desde el momento en que se registra la situación, no han tenido “ningún tipo de ayuda humanitaria, ni gubernamental ni atención por parte de los entes competentes.

En ese sentido, solicitaron la habilitación de un corredor humanitario para permitir el ingreso de alimentos, medicamentos y otros elementos de primera necesidad.

Mientras tanto, los líderes realizan un censo para determinar el número total de afectaciones.