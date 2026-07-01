FLA interpuso tutela contra auditoría de la Supersalud

Medellín, Antioquia

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) presentó una acción de tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud, al considerar que la auditoría que adelanta la entidad podría exceder las facultades de inspección, vigilancia y control que le otorga la ley.

La empresa informó que acudió a la jurisdicción constitucional para que un juez determine hasta dónde puede llegar la Superintendencia al ejercer funciones de control sobre una empresa industrial y comercial del Estado que, según sostiene la FLA, no administra recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Cuestionan el alcance de la auditoría

De acuerdo con la tutela, la Supersalud solicitó 77 documentos, varios de ellos relacionados con asuntos que, a juicio de la licorera, no guardan relación con el objeto de la auditoría.

La FLA pidió que se establezcan límites a los requerimientos de información cuando estos excedan la finalidad de la actuación administrativa y no tengan relación directa con las competencias de la Superintendencia.

Esta acción judicial se conoce un día después de que Caracol Radio revelara que, entre la información requerida por la entidad, figuran documentos relacionados con caja menor, tarjetas de crédito, viáticos y gastos de representación, lo que abrió un debate jurídico sobre el alcance de las facultades de inspección de la Superintendencia.

La empresa dice que colaborará

La licorera reiteró que mantiene su disposición de atender las actuaciones de control que correspondan dentro del marco legal y aseguró que la tutela no busca impedir la auditoría, sino que un juez constitucional defina el alcance de las competencias de la Superintendencia.