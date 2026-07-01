Segovia en alerta humanitaria: 122 desplazados por la violencia, incluyendo 45 menores de edad

Antioquia

Tras el desplazamiento forzado generado por los hechos de orden público del fin de semana en la vereda El Río de Remedios, desde las autoridades de Segovia se han atendido a 122 personas, que corresponden a 38 núcleos familiares, entre ellas hay aproximadamente 45 menores de edad, 2 mujeres gestantes y 37 adultos mayores.

Por cuenta de esta situación, la Alcaldía de Segovia solicita mayor apoyo del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental, además del refuerzo de la Fuerza Pública y el Ejército para restablecer la seguridad en la zona y evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares.

“Venimos presentando hechos que verdaderamente han alterado bastante la seguridad de las personas en el área rural y eso hace que posiblemente se puedan presentar más desplazamientos. Llamamos a que nos apoyen y nos colaboren, y con esa activación de la Fuerza Pública y en mayor medida las Fuerzas Militares en estas zonas que vienen siendo afectadas”, expuso Diego Fernando Montoya Marín, secretario de Gobierno del municipio de Segovia.

Es de anotar que ya se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad Municipal y un Consejo Extraordinario de Seguridad Departamental, con la participación de la Gobernación de Antioquia, las alcaldías tanto de Segovia como de Remedios, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En estos espacios se definieron acciones concretas para fortalecer la presencia de las autoridades, proteger a la población civil y prevenir nuevos desplazamientos en el Nordeste antioqueño.

De forma paralela, en el casco urbano de Segovia continúan los operativos y campañas preventivas de unidades especializadas de la Policía como el GOES y el GAULA, especialmente frente a la extorsión y el homicidio.

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