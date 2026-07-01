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01 jul 2026 Actualizado 12:28

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“Un atentado contra la democracia”: Restrepo arremete contra llamado de Cepeda a desobediencia civil

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, tildó de “gravísimo” el llamado de Cepeda a la desobediencia civil y aseguró que no había sucedido en la historia reciente de Colombia.

José Manuel Restrepo. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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