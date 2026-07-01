Tribunal de Bogotá negó tutela que cuestionaba presidencia de De la Espriella por doble nacionalidad

El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela que buscaba poner en entredicho si Abelardo de la Espriella podía cumplir su rol como presidente por su doble nacionalidad estadounidense.

El abogado Germán Calderón España explicó que la Sala Quinta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá concluyó que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría no vulneraron derechos fundamentales al permitir la participación de De la Espriella en la contienda presidencial.

El Tribunal señaló que la doble nacionalidad no constituye, por sí sola, una inhabilidad para un colombiano por nacimiento. La restricción aplicaría únicamente en los casos establecidos por la Constitución para acceder a la Presidencia, y el artículo 179 exceptúa a los colombianos de nacimiento del impedimento relacionado con la doble nacionalidad.

Además, recordó que la Corte Constitucional ha señalado que adquirir otra nacionalidad no implica perder los derechos políticos ni la posibilidad de ocupar cargos públicos.

“Esta decisión confirma que la Constitución no establece una prohibición para que un colombiano por nacimiento aspire a la Presidencia de la República por el hecho de tener otra nacionalidad. La inhabilidad opera únicamente en los eventos expresamente señalados por la Carta Política y no puede extenderse a situaciones que no están contempladas”, explicó Calderón España.