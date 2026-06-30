Ranking de las empresas más grandes del país: Tiendas Ara superó al Éxito; Ecopetrol lidera la lista

La Superintendencia de Sociedades reveló la lista de las 10.000 empresas más grandes del país en 2025. Estas registraron ingresos por $1.852,9 billones y utilidades por $138,1 billones al cierre del año pasado.

El reporte total de estas empresas también señala que tienen activos por $2.560,4 billones, pasivos por $1.376,7 billones y patrimonio por $1.183,7 billones.

“Durante 2025, los ingresos operacionales crecieron 5 %, mientras que las utilidades aumentaron 12,7 %, mostrando una mayor capacidad de las empresas para generar valor. Aunado a ello, las pérdidas reportadas disminuyeron en $7,3 billones frente al año anterior y el número de sociedades que registraron pérdidas se redujeron en 216 empresas, lo que evidencia una mejora en los resultados empresariales agregados”, señaló la Superintendencia de Sociedades.

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Uno de los asuntos más relevantes del listado es que Tiendas Ara da un salto del décimo lugar (2024) a ser la sexta empresa más grande del país, superando a almacenes Éxito que llega al octavo lugar.

Las 10 empresas más grandes del país:

Ecopetrol (ingresos de $ 100,6 billones) (ganancias $9 billones) Terpel (ingresos de $ 26,3 billones) Reficar (ingresos de $ 22,4 billones) D1 (ingresos de $ 21,6 billones) EPM (ingresos de $ 20,2 billones) Tiendas Ara (ingresos de $ 16,3 billones) Claro (ingresos de $ 16,3 billones) Almacenes Éxito (ingresos de $ 16 billones) Avianca (ingresos de $ 15,1 billones) Emgesa (ingresos de $ 14,8 billones

Empresas más grandes 2025. Crédito: Superintendencia de Sociedades Ampliar Empresas más grandes 2025. Crédito: Superintendencia de Sociedades Cerrar

¿Cuáles sectores tuvieron mayores ingresos?

Desde la perspectiva sectorial, el comercio concentró la mayor proporción de ingresos empresariales con $640 billones, equivalentes al 34,5 % del total reportado.

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Le siguieron los sectores de servicios, con $489 billones (26,4 %), y manufactura, con $424 billones (22,9 %). En conjunto, estos tres sectores representaron cerca del 84 % de los ingresos operacionales de las empresas analizadas.

Por su parte, el sector de minería e hidrocarburos participó con $166 billones en ingresos operacionales (9,0 % del total) y $13,3 billones en utilidades, frente a $193,4 billones y $18,4 billones, respectivamente, observados en 2024.

Mientras tanto, los sectores de comercio y manufactura aumentaron sus ingresos en $73 billones y $34,6 billones, respectivamente y el sector servicios presentó una disminución en los ingresos por $11,3 billones.

¿En cuáles regiones?

Desde la perspectiva del ranking regional por ingresos operacionales, específicamente en el top 50 del mismo, las sociedades domiciliadas en Bogotá y Cundinamarca registraron ingresos operacionales por $1.046,7 billones, equivalentes al 56,5 % del total nacional. En segundo lugar, se ubicó Antioquia, con $317,9 billones (17,1 %), seguida por la región Caribe, con $195,6 billones (10,5 %), y la región Pacífica, con $157 billones (8,5 %). Estas regiones concentraron la mayor generación de ingresos, activos y utilidades empresariales del país durante 2025.