Cepeda dice que sería “ilegal” posesionar a De la Espriella si no renuncia a ciudadanía de EE. UU.

Tras polémico trino sobre uso de armas por parte de la Policía durante las manifestaciones, Cepeda anunció que denunciará a Uribe por "instigar a la violencia" / Álvaro Tavera ( Colprensa )

El líder de la oposición, Iván Cepeda, aseguró que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, no debería posesionarse como mandatario si antes no renuncia a su ciudadanía estadounidense y aclara varios aspectos relacionados con su relación con Estados Unidos.

A través de un pronunciamiento, Cepeda afirmó que, mientras estas situaciones no sean esclarecidas, una eventual posesión de De la Espriella estaría “viciada por ser ilegal e ilegítima”.

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El senador sostuvo que el mandatario electo debe renunciar formalmente a la nacionalidad estadounidense y aclarar si ha sido colaborador o miembro de agencias de seguridad de ese país.

Además, planteó que De la Espreilla debe comprometerse a respetar la seguridad nacional y la soberanía judicial de Colombia, cesar cualquier persecución contra el presidente Gustavo Petro y desistir de cualquier intento de promover su extradición.

Entre las exigencias también incluyó el cese de la persecución contra los opositores políticos y que no se estimule su judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Finalmente, Cepeda advirtió que, si estas condiciones no se cumplen, no reconocerá la autoridad del presidente electo.

“Como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12,7 millones de votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, concluyó.