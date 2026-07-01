Tres adolescentes de Bogotá fueron hallados en hotel de Medellín: consumían sustancias con adultos

Medellín

Tres adolescentes provenientes de Bogotá fueron encontrados por las autoridades consumiendo sustancias psicoactivas junto a tres adultos en la habitación de un hotel del centro de Medellín.

El procedimiento se llevó a cabo durante operativos de inspección, vigilancia y control realizados por el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía Metropolitana en hoteles del sector de La Candelaria.

Según informó la Policía, los menores, uno de 14 años y dos de 16, habían llegado a Medellín el pasado lunes 29 de junio sin la compañía de sus padres o de un representante legal. De acuerdo con las verificaciones de las autoridades, viajaron con el argumento de hacer turismo en la ciudad junto a tres jóvenes de 20 años.

“De acuerdo con las verificaciones adelantadas, se encontraban consumiendo sustancias psicoactivas en compañía de varios adultos. La Policía continúa fortaleciendo los controles con nuestro Grupo de Infancia y Adolescencia en espacios abiertos al público y establecimientos de comercio, especialmente durante este mes de vacaciones, para evitar que los adolescentes sean instrumentalizados”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general Henry Yesid Bello.

Medidas y restablecimiento de derechos

Tras el hallazgo, las autoridades activaron la ruta de restablecimiento de derechos y trasladaron a los adolescentes a una Comisaría de Familia y posteriormente a la Unidad de Permanencia en Justicia, donde quedaron bajo protección mientras se adelanta la ubicación de sus familiares.

Como resultado de las irregularidades detectadas, la Policía impuso al hotel una suspensión temporal de su actividad económica por diez días. Asimismo, los tres adultos que se encontraban con los menores fueron objeto de medidas correctivas.

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en lo corrido de 2026 se ha restablecido los derechos de 1.153 niños, niñas y adolescentes en la subregión. Además, 257 menores de edad han sido aprehendidos por diferentes conductas delictivas, principalmente por violencia intrafamiliar, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y receptación.