Tres niños fueron rescatados al ser abandonados en una vivienda en Medellín

Medellín

Tres menores de edad, de 2, 5 y 6 años, fueron dejados bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tras ser rescatados en condición de abandono en el barrio La Aurora, en Medellín.

El caso fue atendido por uniformados del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, con apoyo de la patrulla de vigilancia, luego de que se alertara sobre la presencia de los niños solos al interior de una vivienda. Al llegar al lugar, los policías percibieron un fuerte olor a quemado proveniente de alimentos que permanecían al fuego, lo que evidenciaba un riesgo inminente de un posible incidente doméstico, además del presunto abandono.

“La patrulla realizó labores para ubicar a los familiares responsables de estos menores, sin embargo, no fueron encontrados. Ante la gravedad de la situación y priorizando el interés superior de protección a los niños, se solicitó al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín quienes realizaron el ingreso a la vivienda, garantizando en todo momento la seguridad y la integridad de los menores”, detalló el brigadier William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Posteriormente, los tres niños fueron puestos a disposición del ICBF, entidad que asumió las medidas de restablecimiento de derechos correspondientes.

Alerta y medidas de protección

La Policía Nacional hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para que eviten dejar solos a los menores de edad y mantengan una supervisión permanente, especialmente en hogares donde existan factores de riesgo como estufas encendidas, balcones o conexiones eléctricas.

Asimismo, las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación que ponga en peligro la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o informando a la patrulla de vigilancia del sector.