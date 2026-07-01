Mil niños damnificados en Venezuela se beneficiarán con paquetes alimentarios del Grupo Éxito

Imagen de los restos del terremoto de Venezuela de 2026 (Cortesía: by Ivanna Laura/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Medellín

El Grupo Éxito y la Fundación Cadena, harán una primera entrega de paquetes de alimentos a niños que resultaron afectados por los dos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela.

Bajo la estrategia “Por cada madre, por cada niño y niña, Venezuela cuenta con nosotros”, se hará esta entrega humanitaria a esos mil niños de La Guaira en Venezuela.

Alianza Éxito y Cadena

Con el objetivo de brindar esa asistencia humanitaria urgente, el Grupo, a través de Fundación Éxito y en alianza con Fundación Cadena, desplegó una ayuda humanitaria para esa atención.

Según ha indicado UNICEF, la emergencia ha dejado cerca de 1,8 millones de personas afectadas, entre ellas 680.000 niños.

La primera entrega de paquetes con alimentos altamente nutritivos y ultraproteicos a 1.000 niños, con el propósito de atender de manera urgente sus necesidades de alimentación.

Esta alianza “busca sumarse a los esfuerzos humanitarios que ya adelantan las autoridades venezolanas, las agencias de Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales para atender a la población afectada”, indicaron desde esta empresa.

Mayores afectaciones

La emergencia ha afectado con un alto impacto la infraestructura hospitalaria y educativa en ciudades y sectores como Caracas, La Guaira, Carabobo, Aragua y Falcón.

En esas zonas están limitando el acceso a servicios esenciales para las madres gestantes, niños y la población en general, lo cual requiere una asistencia humanitaria de emergencia.

Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito y de la Junta Directiva de la Fundación Éxito, expresó que “las organizaciones tenemos la responsabilidad de actuar cuando la humanidad nos necesita. Hoy Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente y no podemos ser indiferentes al dolor de un pueblo hermano”.

El empresario salvadoreño y líder del Grupo Éxito agregó que “detrás de cada cifra hay familias, madres, niños y niñas que necesitan solidaridad, esperanza y acciones concretas. Desde Grupo Éxito y la Fundación Éxito creemos que la responsabilidad social trasciende fronteras y que debemos contribuir a proteger el bienestar de la infancia y de las madres que hoy enfrentan esta tragedia”.

Crisis hospitalaria

Debido a la atención de la emergencia, los hospitales están operando por encima de su capacidad, están copados, colapsados y miles de familias no cuentan con acceso confiable a agua potable.

Infraestructura educativa

Actualmente, cientos de instituciones educativas han sufrido daños estructurales y las cifras indican que son más de 432 escuelas en el Distrito Capital que presentan afectaciones, obligando a muchas familias desplazadas a buscar refugio temporal.

Fundación Éxito

Diana Pineda, directora ejecutiva de la Fundación Éxito, expresó que “las cifras son contundentes y nos llaman a actuar con urgencia. Saber que cerca de 680.000 niños y niñas han resultado afectados por esta emergencia nos recuerda que detrás de cada desastre existe el riesgo de que la infancia enfrente nuevas condiciones de vulnerabilidad, incluida la inseguridad alimentaria”.

Concluyó que “los paquetes humanitarios representan mucho más que una ayuda material; son una oportunidad para proteger la nutrición, la salud y la esperanza de miles de familias. En momentos como este, debemos acompañar a los hogares venezolanos para que sus niños y niñas puedan seguir creciendo con dignidad y oportunidades”.