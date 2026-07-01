Solicitud de rectificación evidencia enfrentamiento previo a auditoría de la Supersalud a la FLA

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció un documento que evidencia que el hoy superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, y el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Esteban Ramos Maya, mantenían un enfrentamiento jurídico antes del inicio de la auditoría que actualmente adelanta la Superintendencia Nacional de Salud sobre la licorera departamental.

La comunicación, fechada el 16 de abril de 2026, corresponde a una solicitud formal de retractación y rectificación pública enviada por Daniel Quintero al gerente de la FLA. En ella le exige eliminar una publicación en la red social X, publicar una rectificación y advierte que, de no hacerlo, acudiría a acciones de tutela, denuncias penales y quejas disciplinarias.

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La FLA lo considera otro antecedente

El documento fue citado por el gerente Esteban Ramos Maya como uno de los elementos que, en su concepto, refuerzan las dudas sobre la imparcialidad con la que se desarrolla la auditoría.

“Hay muchos antecedentes para decir que aquí hay una muy mala fe por parte de la Superintendencia. La fábrica nunca se ha negado a entregar la información. Nosotros estamos listos para entregar la información que le compete investigar, pero sabiendo de dónde viene y con la misma animadversión y enemistad grave que tiene el señor Daniel Quintero, no solo conmigo sino con mi familia, sabemos que muy seguramente vendrán situaciones que se van a usar políticamente”, afirmó en entrevista con 6AMW de Caracol Radio.

Las declaraciones se producen luego de que Caracol Radio revelara que la auditoría está requiriendo información relacionada con caja menor, tarjetas de crédito, viáticos y gastos de representación, aspectos frente a los cuales la FLA también ha expresado reparos sobre el alcance de las facultades de la Superintendencia.

La respuesta de Daniel Quintero

Consultado por Caracol Radio, el superintendente Daniel Quintero Calle rechazó que exista algún interés distinto al ejercicio de las funciones de inspección y aseguró que la auditoría hace parte de un programa nacional.

“Este es un programa que inicia con la fábrica de Antioquia, con la de Cundinamarca, con la de Caldas y con la del Valle. Nosotros vinimos a hacer cumplir la ley”, afirmó.

Sobre la solicitud de rectificación, señaló que no recordaba el episodio.

“Yo ni siquiera recuerdo el trino que menciona el señor gerente. Tengo un equipo que cuando ve que alguien eventualmente trina por fuera o calumniando, les pide rectificación, pero muchas veces no lo hago yo directamente, sino un equipo de abogados”, explicó.

La auditoría continúa

Mientras la FLA sostiene que este antecedente fortalece sus cuestionamientos sobre la imparcialidad de la actuación administrativa, la Superintendencia Nacional de Salud insiste en que las inspecciones obedecen a un plan nacional que también incluye auditorías a otras licoreras del país y, desde el pasado 30 de junio, a las secretarías de Salud de Medellín y Antioquia.