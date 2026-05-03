Desarticulan red de reclutamiento de disidencias Farc: 21 capturados y 12 menores rescatados

En una operación en La Tebaida, Quindío, la Policía capturó a 21 personas y logró el rescate de 12 menores de edad que, según las autoridades, eran víctimas de reclutamiento ilegal por parte de estructuras de las disidencias Farc.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, este resultado “golpea directamente las redes de reclutamiento” de la estructura criminal vinculada a alias ‘Mordisco’, que estaría instrumentalizando a niños y adolescentes para fortalecer sus acciones ilegales.

Según la información oficial, los menores eran trasladados desde el departamento del Cauca hacia el municipio de Granada, Meta, donde serían utilizados para actividades relacionadas con extorsión, narcotráfico y otras acciones violentas.

El ministro aseguró que “no vamos a permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes”, al tiempo que destacó el trabajo de la Fuerza Pública en esta operación.

Las autoridades indicaron que los capturados deberán responder por delitos relacionados con reclutamiento ilícito y otros cargos asociados a la estructura criminal.