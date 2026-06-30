“Legitimidad del presidente proviene de las urnas, no de la aprobación de adversarios”: Lidio García. Lidio García, presidente del Senado. Foto: Corte Constitucional

Siguen generando polémica las declaraciones de Iván Cepeda, excandidato presidencial y líder de la oposición, quien señaló que el presidente electo no debería posesionarse mientras conserve la ciudadanía estadounidense y advirtió que, de no cumplirse sus condiciones, promoverá la “desobediencia civil pacífica”.

El Presidente del Senado, Lidio García, rechazó estas declaraciones pues se trata de un llamado a “condicionar o desconocer la autoridad de un presidente legítimamente elegido por los colombianos”.

A través de su cuenta de X, García manifestó que “en una democracia constitucional, el mandato que otorgan las urnas no está sujeto a condiciones que pretenda imponer por fuera de la Constitución y la ley. Quien resulta elegido merece respeto institucional, exactamente el mismo que mereció el presidente Gustavo Petro cuando fue elegido por los ciudadanos”.

El presidente del Congreso señaló que no se puede hacer uso de la figura de la oposición para generar inestabilidad.

“Quienes fuimos oposición durante ese gobierno ejercimos nuestro derecho con firmeza, pero siempre dentro de la Constitución y sin promover la desestabilización del país”, dijo.

También advirtió que debe respetarse la voluntad popular mediante la cual fue elegido Abelardo de La Espriella como presidente de los colombianos.

“No aceptaremos que en Colombia se pretenda reemplazar la voluntad popular por la presión política o la amenaza de alterar el orden público. La legitimidad de un presidente proviene exclusivamente de las urnas y de la Constitución, nunca de la aprobación de sus adversarios”, concluyó.