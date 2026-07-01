¿Qué implicaciones tendría para Colombia la posible desobediencia civil pacífica de Cepeda? Análisis

Este lunes, 1 de julio, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, habló Alberto Casas, quien analizó en este medio las declaraciones del excandidato presidencial Iván Cepeda, en donde anunció irse a una “desobediencia civil pacífica” si De la Espriella no renunciaba a su ciudadanía norteamericana para ser presidente de Colombia.

Dentro de esas declaraciones, el senador del Pacto Histórico también afirmó que sería “ilegal” posesionar a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia si este no renuncia a ciudadanía de Estados Unidos.

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“Me recuerda muchas cosas”, dijo Casas sobre ese anuncio de posible desobediencia civil pacífica.

Lo anterior, según dijo, “porque los efectos de la no aceptación de los resultados se tradujo en hechos de los más delicados de la época de la violencia. En particular el 9 de abril de 1948 porque resulta que el Partido Liberal no aceptó los resultados de la elección de Laureano Gómez. Es más, el periódico El Tiempo ni siquiera publicó la información de la posesión del presidente Laureano Gómez”.

“Eso condujo a que el Partido Liberal estuviera en desobediencia civil porque no reconoció el resultado oficial y, por consiguiente, los errores que se derivan de esa situación pues fueron muy complicados. El hecho es que el mes de abril de 1948, el Partido Liberal entró al gobierno con el carácter de socio del presidente Ospina Pérez mediante un pacto que se llamó de Unión Nacional, pero al entrar al gobierno no reconoció la victoria de Laureano Gómez, sino que se mantuvo en el gobierno. El doctor Laureano Gómez se fue del país y los efectos pues son los que conoce la historia de Colombia que es atroz, la de la época denominada la violencia en la que hubo muertos sin duda de ambos lados del problema, es decir, liberales y conservadores”, narró el experto.

Paralelo con protestas en Bolivia

Por otro lado, a Casas se le preguntó si lo anunciado por Iván Cepeda tendría similitud con la situación que vivió Bolivia a inicios de este 2026, cuando el país se sumió en protestas, presuntamente promovidas por Evo Morales, al comienzo del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

“Encuentro una enorme coincidencia, porque en efecto el presidente Petro había varias veces dicho que la desobediencia civil era la voz del pueblo y que, en tal caso, si se producían algunos hechos como la que finalmente se produjo de la elección del doctor Abelardo de la Espriella, se presentaran hechos que obligarían al país a la desobediencia civil. De manera que sí hay una similitud entre lo de Bolivia y lo que podría pasar en Colombia”.

¿Por qué De la Espriella pasó de reconocer los resultados a, al parecer, no reconocerlos?

Para Casas la respuesta es calara: críticas dentro del Pacto Histórico

“Es muy difícil saberlo, pero yo le atribuyo a la resaca del resultado, que en un principio produjo la declaración de Cepeda muy notable en el sentido de que reconocían los resultados y esa declaración, luego, produjo dentro de las filas del Pacto Histórico un montón de críticas y señalamientos en contra de él. Lo acusaron de traidor, inclusive el Matarife dijo que el doctor Cepeda había abandonado a sus huestes por haber reconocido el resultado, a sabiendas de que se había producido un fraude enorme y gigantesco. De manera que en algún sector del Pacto Histórico, la respuesta de Cepeda a la legitimidad de Abelardo de la Espriella, condujo a un enfrentamiento interno del partido”, analizó.

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Y agregó: “Estimo, además, que entre esas personas está el presidente Petro, porque el presidente Petro no ha reconocido el resultado y manifestó que no lo haría”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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