Rockstar Games anunció la fecha para reservar Grand Theft Auto VI

Rockstar Games anunció la fecha para reservar el videojuego Grand Theft Auto VI | Rockstar Games/ Getty Images

Buenas noticias para los amantes de los videojuegos. Luego de muchos meses de espera, Rockstar Games reveló el anunció en el que se podrá reservar el videojuego Grand Theft Auto VI.

De acuerdo con Rockstar Games, las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán a partir de la medianoche (hora local) del 25 de junio de 2026.

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El anuncio incluye Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, edición que amplía la experiencia de GTA más profunda e inmersiva hasta la fecha y que cuenta con una colección exclusiva de vehículos prémium, armas, moda y acción que recorren toda la historia de Jason y Lucía.

De igual manera, la compañía reveló que todas las reservas y compras del videojuego realizadas antes del 20 de noviembre disfrutarán del pack Vintage Vice City, una colección de artículos que evoca a cuando los neones brillaban de verdad.

Asimismo, las personas que hagan la reserva de las versiones digitales de Grand Theft Auto VI podrán iniciar la precarga el 12 de noviembre, para asegurarse de poder jugar en la fecha oficial del lanzamiento.

Igualmente, la versión en físico de Grand Theft Auto VI traerá incluido un código de descarga dentro de la caja y estará disponible para permitir la precarga a partir del 12 de noviembre.

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¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto VI?

Luego de sufrir dos retrasos, para alcanzar el nivel óptimo de calidad que los usuarios esperan, y tras más de una década desde GTA V, la compañía reveló la fecha de lanzamiento.

Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026. La compañía señaló que, para esta fecha, el juego llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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