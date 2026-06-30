Cuándo es la luna nueva y la luna llena en julio 2026: Así se verá en Colombia el 1, 2, 3 y 4

Cuándo es la luna nueva y la luna llena en julio 2026 | EFE

A lo largo de la historia, las etapas de la luna se han considerado importantes, ya que marcan cambios visibles en el cielo y causan efectos reales en el planeta.

La atracción de la luna mueve grandes masas de agua y, en la antigüedad, ayudaba a las personas en que momento trabajar la tierra y llevar la cuenta de los días sin relojes ni tecnología.

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¿Cuándo es la luna nueva y la luna llena en julio 2026?

Durante julio de 2026 se presentarán varias fases lunares. En los primeros días del mes habrá luna menguante.

A mediados del mes se presentará luna nueva, lo cual ocurre cuando la luna está la alineada entre la tierra y el sol, por lo que su cara visible está completamente oscura.

El calendario lunes continuará y en los últimos días del mes habrá luna llena, fase que se presenta cuando la tierra se ubica en la mitad de la luna y el sol, permitiendo que su cara visible se ilumine completamente.

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Así se verá la Luna el 1, 2, 3 y 4 de julio

A comienzos del mes de julio, la luna transita por su etapa final del ciclo menguante. Durante estos cuatro días, el satélite natural de la tierra saldrá cada vez más tarde en la madrugada, mostrando una forma de C y perdiendo su brillo progresivamente a medida que se acerca al sol.

Así se verá la Luna el 1, 2, 3 y 4 de julio | ThoSky Live Ampliar Así se verá la Luna el 1, 2, 3 y 4 de julio | ThoSky Live Cerrar

Calendario lunar de julio de 2026

La luna estará en fase menguante del 1 al 13 de julio y del 30 al 31 del mismo mes. Durante este tiempo, la porción iluminada de la luna está orientada hacia el este (si se observa desde el hemisferio norte) y va disminuyendo a diario hasta volverse no visible en la etapa de luna nueva.

La luna estará en fase creciente del 15 al 28 de julio. Durante este período, la parte iluminada de la luna estará orientada hacia el oeste (si se observa desde el hemisferio norte) y va creciendo cada día hasta la fase de luna llena.

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Fase de la luna en julio de 2026

Estas son las fechas de las fases lunares y de los eventos principales para el mes de julio:

Cuarto menguante: el 7 de julio.

el 7 de julio. Luna nueva: el 14 de julio.

el 14 de julio. Cuarto creciente: el 21 de julio.

el 21 de julio. Luna llena: el 29 de julio.

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