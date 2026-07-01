“Colaboraremos con las investigaciones”: Asmet Salud tras denuncia por presunta corrupción en la EPS

La deuda se remonta desde el 2022 y aún no se ha saldado, a pesar de que la EPS no funciona en Caldas hace dos años. Fotos: archivo.

Asmet Salud se pronunció luego de la investigación revelada por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, en la que se expone una denuncia sobre un presunto caso de corrupción al interior de la EPS.

Frente a esos señalamientos, la entidad aseguró que colaborará con las investigaciones que adelantan los organismos de control y manifestó su disposición para entregar toda la información necesaria que permita esclarecer los hechos.

La respuesta de la EPS llega después de que se conociera la denuncia de un proveedor de medicamentos, quien aseguró ante la Fiscalía que presuntamente le habrían exigido una comisión para agilizar el pago de una deuda millonaria. Esos hechos hacen parte de las investigaciones que ahora deberán avanzar en los organismos competentes.

La actual administración se desmarca de los hechos

En su comunicado, Asmet Salud explicó que la administración actual asumió el control de la entidad el 2 de junio de 2026, cuando la Superintendencia Nacional de Salud ordenó una nueva intervención y designó como agente especial interventor a Mario Fernando Córdoba Pérez.

Por lo que, en ese orden de ideas, la EPS sostuvo que las investigaciones divulgadas hacen referencia a “hechos ocurridos en administraciones anteriores”, por lo que reiteró que la dirección actual respetará las actuaciones de las autoridades y colaborará plenamente con el proceso de esclarecimiento.

¿Qué sigue en el caso?

Por ahora, las denuncias conocidas hacen parte de un proceso que deberá ser investigado por los organismos de control y la Fiscalía, que serán las entidades encargadas de determinar si existieron o no conductas irregulares y establecer las eventuales responsabilidades.

Mientras avanzan esas actuaciones, Asmet Salud insistió en que mantendrá una política de cooperación con las autoridades y reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional.

Supersalud pide celeridad a la Fiscalía

En esa misma situación, la Superintendencia Nacional de Salud informó que puso a disposición de la Fiscalía toda la estructura e información que reposa en la entidad sobre el caso y solicitó que las actuaciones avancen con la mayor celeridad para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

En ese mismo sentido, la entidad reiteró su rechazo a cualquier presunta conducta de corrupción que comprometa los recursos del sistema de salud o afecte la atención de los usuarios.