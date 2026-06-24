Iván Cepeda aceptó resultado de los escrutinios y reconoce a De la Espriella como nuevo presidente

El excandidato presidencial Iván Cepeda aceptó el resultado del los escrutinios y reconoció a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de los colombianos.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso de escrutinio y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, dijo el excandidato del Pacto Histórico.

Lea más: “Le pareció bien”: Uribe revela conversación con De la Espriella sobre apoyo del Centro Democrático

Y agregó: “Lo hago como un acto de responsabilidad democrática”.

Iván Cepeda anunció que ejercerá oposición

Al tiempo, el excandidato presidencial Iván Cepeda anunció que ejercerá una oposición “democrática, vigilante y constructiva”, lo que quiere decir que sí aceptó la curul en el Senado que se le otorga tras haber quedado segundo en la contienda electoral.

Y, así mismo, que asumirán, “de ser necesaria, la resistencia y la desobediencia civil pacífica”.

Denuncias sobre la campaña de Abelardo de la Espriella

Adicionalmente, el excandidato Cepeda insistió en sus denuncias en contra de la campaña de Abelardo de la Espriella.

“Denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente las intervenciones del presidente Donald Trump”, dijo.

Noticia en desarrollo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: