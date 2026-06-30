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Cuáles son los efectos jurídicos de doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella: Abogados debaten

Continúa el debate por la doble nacionalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella. En 6AM W de Caracol Radio, el abogado Ramiro Bejarano y la exfiscal Angélica Monsalve expusieron interpretaciones diferentes sobre si la ciudadanía estadounidense del mandatario electo representa un obstáculo para ejercer la Presidencia de la República.

Por un lado, Bejarano sostuvo que no existe una inhabilidad para posesionarse, aunque sí podría presentarse una incompatibilidad durante el ejercicio del cargo; Monsalve aseguró que la Constitución sí impediría que una persona con doble nacionalidad ejerza la Presidencia.

Ramiro Bejarano: No hay inhabilidad para posesionarse

El abogado Ramiro Bejarano aclaró que el documento suscrito por varios juristas no sostiene que la doble nacionalidad constituya una inhabilidad para ocupar la Presidencia.

Explicó que la preocupación planteada por los firmantes se relaciona con una posible incompatibilidad derivada del juramento que realizan los ciudadanos estadounidenses al adquirir esa nacionalidad.

Según Bejarano, ese compromiso de lealtad con Estados Unidos podría entrar en conflicto con las decisiones que un presidente colombiano deba adoptar frente a ese país.

“No vemos una inhabilidad para ser presidente; lo que advertimos es una eventual incompatibilidad en el ejercicio del cargo”, explicó.

La incompatibilidad surgiría durante el ejercicio del cargo

Bejarano señaló que el eventual problema aparecería una vez De la Espriella asuma la presidencia y deberá tomar decisiones relacionadas con los intereses de Colombia frente a Estados Unidos.

Incluso, mencionó escenarios como solicitudes de cooperación militar o desacuerdos diplomáticos, en los que el mandatario tendría que privilegiar exclusivamente los intereses nacionales.

En ese contexto, afirmó que una eventual renuncia a la ciudadanía estadounidense eliminaría esa discusión jurídica.

Asimismo, precisó que será el Consejo de Estado el que eventualmente pueda pronunciarse si se presenta una demanda contra la elección del presidente electo.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: